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Газизов: «Мы голосовали не против «Оренбурга», а за спортивный принцип»

12:18
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Гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал «СЭ» новость о том, что стыковые матчи между премьер-лигой и ФНЛ могут отменить. Таким образом, 13-я и 14-я команды РПЛ сохранят за собой место в премьер-лиге.

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«Наша цель — набрать очки в оставшихся двух матчах, а там — посмотрим. Нельзя в данный момент загадывать место. Сейчас мы на 15-м, в зоне прямого вылета. Любое место, которое будет выше 15-го, для нас — успех», — сказал Газизов «СЭ».

Газизов также прокомментировал решение «Уфы» проголосовать против возможного включения «Оренбурга» в виде исключения в состав РПЛ. Окончательное решение по клубу примет сегодня РФС.

«Мы не голосовали против «Оренбурга», а голосовали за спортивный принцип, за то, чтобы все было согласно принятому регламенту. Опасались ли повторения истории с «Тамбовом»? Не хочу касаться этой темы, потому что, получается, как будто мы заинтересованы в ней. Ничего личного здесь нет», — добавил Газизов.

В борьбе в зоне «стыков» РПЛ участвуют только три клуба. После 28-го тура 13-е место занимает «Арсенал» (23 очка), 14-е — «Ротор» (21), 15-е — «Уфа» (21).

В 29-м туре с участием этих команд пройдут матчи «Сочи» — «Ротор», «Уфа» — «Зенит», «Арсенал» — «Рубин», а в 30-м — «Уфа» — «Арсенал» и «Рубин» — «Ротор».

(Екатерина Звенигородская)

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