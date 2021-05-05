«Урал» обыграл «Чертаново» в матче молодежного первенства

«Урал» обыграл «Чертаново» в матче 24-го тура молодежного первенства — 3:2.

В составе екатеринбуржцев дублем отличился Павел Макаров, еще один мяч на счету Алексея Булки. У «Чертаново» забили Гаррик Левин и Михаил Лямзин.

«Урал» занимает 5-е место в таблице группы вылета молодежного первенства с 23 очками в 24 матчах. «Чертаново» идет на 8-й строчке с 17 очками в 24 играх.

Молодежные команды

24-й тур

«Урал — мол.» (Екатеринбург) — «Чертаново — мол.» (Москва) — 3:2 (1:0)

Голы: Макаров, 39 (1:0). Булка, 48 (2:0). Левин, 50 (2:1). Макаров, 56 — с пенальти (3:1). Лямзин, 69 (3:2).

Судья: Пчелинцев (Тамбов).

5 мая. Сысерть. Стадион «Бажовия».