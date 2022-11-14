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Сегодня, 22:05

Галямин считает, что ЦСКА будет бороться за четвертое-пятое место в чемпионате

Руслан Абушкин
Выпускающий редактор
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Бывший защитник ЦСКА Дмитрий Галямин поделился мнением о выступлении армейцев в первой части сезона.

— За что может бороться ЦСКА в этом сезоне РПЛ?

— За первое место — нет. При сегодняшней обстановке — четвертое-пятое места.

— За тройку не поборется?

— Есть «Динамо», есть «Спартак», которые на данный момент посильнее. Могут, конечно, смотря как будут прогрессировать футболисты и будут ли какие-то приобретения. Могут побороться за тройку, но если брать расклад на данный момент, то я думаю, что «Динамо» и «Спартак» посильнее будут. Все-таки очковый разрыв от «Спартак» семь очков — достаточно ощутимый. Дай бог, конечно, чтобы могли зацепиться больше, чем за четвертое-пятое место, но я думаю, что вряд ли, — приводит слова Галямина «Спорт День за Днем».

ЦСКА после 17 туров занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Зенита» на 13 очков.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/galyamin-tsska-budet-borotsya-za-chetvertoe-pyatoe-mesta-v-rpl-
Дмитрий Галямин
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
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Владимир Сычевой

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Квинси Промес

Спартак

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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

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П
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Александр Соболев

Спартак

 7
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Спартак

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