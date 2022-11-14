Галямин считает, что ЦСКА будет бороться за четвертое-пятое место в чемпионате

Бывший защитник ЦСКА Дмитрий Галямин поделился мнением о выступлении армейцев в первой части сезона.

— За что может бороться ЦСКА в этом сезоне РПЛ?

— За первое место — нет. При сегодняшней обстановке — четвертое-пятое места.

— За тройку не поборется?

— Есть «Динамо», есть «Спартак», которые на данный момент посильнее. Могут, конечно, смотря как будут прогрессировать футболисты и будут ли какие-то приобретения. Могут побороться за тройку, но если брать расклад на данный момент, то я думаю, что «Динамо» и «Спартак» посильнее будут. Все-таки очковый разрыв от «Спартак» семь очков — достаточно ощутимый. Дай бог, конечно, чтобы могли зацепиться больше, чем за четвертое-пятое место, но я думаю, что вряд ли, — приводит слова Галямина «Спорт День за Днем».

ЦСКА после 17 туров занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Зенита» на 13 очков.