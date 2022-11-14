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Карпин: «Если бы я сахар не трескал, играл бы не в «Сельте» и «Реал Сосьедаде», а в другом месте, лучше»

Карпин заявил, что выступал бы в топ-клубах, если бы не ел сахар
Артем Бухаев
Корреспондент
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о злоупотреблении сахаром во время своей карьеры игрока, а также поделился мнением о нынешнем поколении футболистов.

— Вы футболистам сахар есть запрещаете, а сами трескали за обе щеки.

— Может быть, если бы я сахар не трескал, играл бы не в «Сельте» и «Реал Сосьедаде», а в другом месте, даже лучше.

— Так стоит ли запрещать современным футболистам сахар?

— Обязательно. Если бы со мной кто-то бы был рядом, который объяснил, что нужно есть, а что не нужно, возможно, я бы играл не в «Реал Сосьедаде» и «Сельте», а в Мадриде, «Барселоне» или в «Манчестер Сити», условно. Вот и вся разница. Они так же сейчас играют в футбол, так же что-то выигрывают, но хочется, чтобы они были еще лучше, для этого им нужно подсказывать. А мне, к сожалению, не подсказывали.

— Нынешнее поколение футболистов слабее?

— Смотря с каким поколением сталкивать. Даже жизнь сложно сравнивать. Раньше жили лучше. Это когда? Моя мама говорит, что раньше мы жили лучше, когда ей было 25 лет. Когда бумаги туалетной не было и стояли в очереди за колбасой. Но она была молодой, поэтому ей жилось хорошо. Ей, наверное, было кайфово. Если сравнивать поколения, то до моего поколения были более талантливые люди — Черенков и другие великие люди. Следующее поколение тоже будет говорить, что одного поколение более талантливое или менее.

Валерий Карпин
Футбол
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 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
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 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
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 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
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 Факел 17 1 10 6 21-33 13
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 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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Филипе Силва Малком

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