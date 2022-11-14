Карпин: «Если бы я сахар не трескал, играл бы не в «Сельте» и «Реал Сосьедаде», а в другом месте, лучше»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о злоупотреблении сахаром во время своей карьеры игрока, а также поделился мнением о нынешнем поколении футболистов.

— Вы футболистам сахар есть запрещаете, а сами трескали за обе щеки.

— Может быть, если бы я сахар не трескал, играл бы не в «Сельте» и «Реал Сосьедаде», а в другом месте, даже лучше.

— Так стоит ли запрещать современным футболистам сахар?

— Обязательно. Если бы со мной кто-то бы был рядом, который объяснил, что нужно есть, а что не нужно, возможно, я бы играл не в «Реал Сосьедаде» и «Сельте», а в Мадриде, «Барселоне» или в «Манчестер Сити», условно. Вот и вся разница. Они так же сейчас играют в футбол, так же что-то выигрывают, но хочется, чтобы они были еще лучше, для этого им нужно подсказывать. А мне, к сожалению, не подсказывали.

— Нынешнее поколение футболистов слабее?

— Смотря с каким поколением сталкивать. Даже жизнь сложно сравнивать. Раньше жили лучше. Это когда? Моя мама говорит, что раньше мы жили лучше, когда ей было 25 лет. Когда бумаги туалетной не было и стояли в очереди за колбасой. Но она была молодой, поэтому ей жилось хорошо. Ей, наверное, было кайфово. Если сравнивать поколения, то до моего поколения были более талантливые люди — Черенков и другие великие люди. Следующее поколение тоже будет говорить, что одного поколение более талантливое или менее.