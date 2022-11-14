Экс-агент Терзича заявил, что «Партизан» был против аренда игрока в «Ахмат»

Футбольный агент Горан Попов рассказал, что «Партизан» не сошелся по условиям трансфера нападающего Николы Терзича в «Ахмат».

«Раньше наше агентство представляло его интересы, полгода назад мы предлагали его услуги «Ахмату». Но в итоге «Партизан» не отпустил Николу. «Ахмат» хотел только аренду, в то время как «Партизан» настаивал именно на полноценном трансфере. И клубы не сошлись в видении трансфера», — приводит слова Попова «РБ Спорт».

12 ноября, появилась информация о том, что Терзичем интересуется ЦСКА.

22-летний серб присоединился к «Партизану» в феврале 2021 года. Он провел за клуб 48 матчей, забил семь мячей и отдал три результативные передачи.