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Экс-агент Терзича заявил, что «Партизан» был против аренда игрока в «Ахмат»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Футбольный агент Горан Попов рассказал, что «Партизан» не сошелся по условиям трансфера нападающего Николы Терзича в «Ахмат».

«Раньше наше агентство представляло его интересы, полгода назад мы предлагали его услуги «Ахмату». Но в итоге «Партизан» не отпустил Николу. «Ахмат» хотел только аренду, в то время как «Партизан» настаивал именно на полноценном трансфере. И клубы не сошлись в видении трансфера», — приводит слова Попова «РБ Спорт».

12 ноября, появилась информация о том, что Терзичем интересуется ЦСКА.

22-летний серб присоединился к «Партизану» в феврале 2021 года. Он провел за клуб 48 матчей, забил семь мячей и отдал три результативные передачи.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/e-ks-agent-terzicha-partizan-ne-otpustil-nikolu-v-ahmat-ih-ne-ustraival-variant-s-arendoj/
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 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
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 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
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 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
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Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
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