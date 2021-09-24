Галицкий: «Я получаю удовольствие от того, что Дюков и Хачатурянц чистят конюшни нашего футбола»

Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий поделился мнением о реформах РПЛ, которые предлагает нидерландская компания Hypercube.

«Название «Юпитер-16» звучит немного психоделически. В российском футболе начался менеджерский подход, когда пришел Дюков. Хачатурянц, например, начал войну за чистоту. Чувствую, что они хотят изменить для повышения интереса к футболу. С другой стороны, во мне сидит консервативный человек. Для меня эта новая система очень сложная. Я пока не определился. Но я хочу поддерживать то, что делает Дюков. Я получаю космическое удовольствие от U16, U17. В следующем году они будут реформировать молодежку. Я получаю удовольствие от того, что они чистят конюшни нашего футбола. Это классно, хочется поддержать! Я бы сделал 18 клубов в чемпионате», — сказал Галицкий в интервью YouTube-каналу «Коммент.Шоу».

Ранее нидерландское аналитическое агентство Hypercube предлагало перейти на швейцарскую систему проведения РПЛ, а также выступило с предложением отменить лимит на легионеров.

Действующий лимит на легионеров «8+17» подразумевает максимум восемь иностранцев в заявке команды. При этом все восемь футболистов могут одновременно выходить на поле.