Галицкий: «Я получаю удовольствие от того, что Дюков и Хачатурянц чистят конюшни нашего футбола»
Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий поделился мнением о реформах РПЛ, которые предлагает нидерландская компания Hypercube.
«Название «Юпитер-16» звучит немного психоделически. В российском футболе начался менеджерский подход, когда пришел Дюков. Хачатурянц, например, начал войну за чистоту. Чувствую, что они хотят изменить для повышения интереса к футболу. С другой стороны, во мне сидит консервативный человек. Для меня эта новая система очень сложная. Я пока не определился. Но я хочу поддерживать то, что делает Дюков. Я получаю космическое удовольствие от U16, U17. В следующем году они будут реформировать молодежку. Я получаю удовольствие от того, что они чистят конюшни нашего футбола. Это классно, хочется поддержать! Я бы сделал 18 клубов в чемпионате», — сказал Галицкий в интервью YouTube-каналу «Коммент.Шоу».
Ранее нидерландское аналитическое агентство Hypercube предлагало перейти на швейцарскую систему проведения РПЛ, а также выступило с предложением отменить лимит на легионеров.
Действующий лимит на легионеров «8+17» подразумевает максимум восемь иностранцев в заявке команды. При этом все восемь футболистов могут одновременно выходить на поле.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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