Галицкий об Ионове: «Фантастический футболист! Это удивительно, учитывая его бэкграунд»

Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий поделился мнением о нападающем «быков» Алексее Ионове.

«Я почти не общался с Лешей Ионовым, но какой он фантастический, профессиональный футболист! Это удивительно, учитывая его бэкграунд. Алексей — это супер профессионал. Смотришь на парня, которому уже чуть-чуть за 30, а он на 90-й минуте прессингует, возвращается. Это говорит о том, что любой футболист может измениться. У меня к нему невероятное уважение», — сказал в интервью YouTube-каналу «Коммент.Шоу» Галицкий.

Ионов выступает за «Краснодар» с октября 2020 года. В сезоне-2021/22 32-летний россиянин забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу в 7 матчах за команду.