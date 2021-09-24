Галицкий об Ионове: «Фантастический футболист! Это удивительно, учитывая его бэкграунд»
Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий поделился мнением о нападающем «быков» Алексее Ионове.
«Я почти не общался с Лешей Ионовым, но какой он фантастический, профессиональный футболист! Это удивительно, учитывая его бэкграунд. Алексей — это супер профессионал. Смотришь на парня, которому уже чуть-чуть за 30, а он на 90-й минуте прессингует, возвращается. Это говорит о том, что любой футболист может измениться. У меня к нему невероятное уважение», — сказал в интервью YouTube-каналу «Коммент.Шоу» Галицкий.
Ионов выступает за «Краснодар» с октября 2020 года. В сезоне-2021/22 32-летний россиянин забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу в 7 матчах за команду.
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