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Галицкий: «Хочу иметь тренера из своей школы, но такой пока не вырос»

Артем Бухаев
Корреспондент

Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий объяснил, почему решил сделать выбор в пользу Даниэля Фарке, а не дать шанс проявить себя на посту главного тренера «быков» российскому специалисту.

— Дать шанс российскому тренеру? Мы не в казино, чтобы давать шанс. Мы внимательно изучали тренеров, собирали информацию. Назначить тренера — это непростое решение.

Вы все смеялись, когда мы назначили Мусаева. Но вы должны признать, что он достойно отработал. Мы не давали ему шанс, а проанализировали его работу и увидели уровень.

В школе мы сейчас никого не увидели. У нас и в академиях такой же подход. Многие не готовы к тому, чтобы прямо сейчас конкурировать. Клуб — это не забава. Мы не можем делать поспешных решений. Дали шанс? А дальше что? Полгода будут потеряны. Еще раз — мы никого не увидели. Можем ли мы ошибаться? Конечно, можем. Может, у нового тренера не получится. Все возможно.

Национальность тренера? Я считаю, что сильные тренеры обогатят нашу лигу. С огромным удовольствием мы сейчас записываем другие тренировки. Это будут смотреть тренеры в школе, в академии, чтобы получить новую эмоцию. Это очень важно. Тренер пришел с другими взглядами. Я настаиваю, что хочу иметь тренера из своей школы, но такой пока не вырос. Мы обогатимся новым опытом. Это было тяжелое решение, — заявил Галицкий в эфире «Матч Премьер».

13 января «Краснодар» объявил о назначении Фарке главным тренером команды. Контракт с 45-летним немецким специалистом рассчитан до конца июня 2024 года.

ФК Краснодар
Даниэль Фарке
Сергей Галицкий
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Галицкий объяснил, почему «Краснодар» возглавил немец Фарке, а не российский тренер

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 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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Н. Новгород – Урал
 - : -
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Химки – Динамо
 - : -
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 - : -
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Спартак – ЦСКА
 - : -
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Ростов – Кр. Советов
 - : -
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