Галицкий: «Хочу иметь тренера из своей школы, но такой пока не вырос»

Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий объяснил, почему решил сделать выбор в пользу Даниэля Фарке, а не дать шанс проявить себя на посту главного тренера «быков» российскому специалисту.

— Дать шанс российскому тренеру? Мы не в казино, чтобы давать шанс. Мы внимательно изучали тренеров, собирали информацию. Назначить тренера — это непростое решение.

Вы все смеялись, когда мы назначили Мусаева. Но вы должны признать, что он достойно отработал. Мы не давали ему шанс, а проанализировали его работу и увидели уровень.

В школе мы сейчас никого не увидели. У нас и в академиях такой же подход. Многие не готовы к тому, чтобы прямо сейчас конкурировать. Клуб — это не забава. Мы не можем делать поспешных решений. Дали шанс? А дальше что? Полгода будут потеряны. Еще раз — мы никого не увидели. Можем ли мы ошибаться? Конечно, можем. Может, у нового тренера не получится. Все возможно.

Национальность тренера? Я считаю, что сильные тренеры обогатят нашу лигу. С огромным удовольствием мы сейчас записываем другие тренировки. Это будут смотреть тренеры в школе, в академии, чтобы получить новую эмоцию. Это очень важно. Тренер пришел с другими взглядами. Я настаиваю, что хочу иметь тренера из своей школы, но такой пока не вырос. Мы обогатимся новым опытом. Это было тяжелое решение, — заявил Галицкий в эфире «Матч Премьер».

13 января «Краснодар» объявил о назначении Фарке главным тренером команды. Контракт с 45-летним немецким специалистом рассчитан до конца июня 2024 года.