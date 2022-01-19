Главный редактор CSKA TV закрыла комментарии в Instagram после скандального ролика

Главный редактор CSKA TV Катерина Кирильчева 19 января закрыла комментарии к своим записям в Instagram.

Это произошло после того, как из соцсетей московского клуба был удален скандальный ролик, который было посвящен переходу в стан красно-синих полузащитника «Лилля» Юсуфа Языджи.

После объявления трансфера в социальных сетях ЦСКА появилось шуточное видео о том, как якобы проходили переговоры с игроком.

Армейский клуб совершает «ход конем» и в качестве аргумента для перехода говорит турку, что в России «много Наташ», после чего Языджи незамедлительно отвечает, что «будет через 5 минут».

После множества негативных комментариев этот ролик был удален из всех соцсетей ЦСКА.

Кирильчева уже принесла официальные извинения за этот пост. Как сообщили «СЭ» в ЦСКА, создатели видео отстранены от работы.