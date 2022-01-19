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Галицкий объяснил, почему «Краснодар» возглавил немец Фарке, а не российский тренер

Артем Бухаев
Корреспондент

Президент «Краснодара» Сергей Галицкий объяснил назначение главным тренером команды немца Даниэля Фарке.

«Во-первых, я бы хотел сказать о видео 4-летней давности, сказал Галицкий в эфире телеканала «Матч Премьер». — Люди меняют свое мнение, но я не отказываюсь от своих слов. Это больше касалось игроков. Я обожаю Дмитрия Губерниева. Может, только из-за него смотрю биатлон. Но когда он говорит, что Тюкавин хочет лежать в теплой ванне и не хочет ехать на Запад — я не согласен. Продолжаю считать, что лучшие должны играть в России. Иностранные и российские футболисты должны играть у нас, чтобы сделать чемпионат лучше. Тюкавин эмоционально высказал свой патриотизм? Я бы гордился, если бы у меня был такой футболист, который сказал также. Детство в майке «Спартака»? Если за всеми моралистами последить пару недель, то можно задать много вопросов. Давайте без фанатизма».

Галицкий подчеркнул, что в России не было тренера, который смог бы поддержать стиль команды.

«Я убежден, что только на местных ребятах будет строиться «Краснодар», — отметил президент. — Поэтому был дан шанс Мусаеву. Сейчас сложилась такая ситуация. Мы дали пару пощечин российскому тренерскому сообществу. Но сейчас внутри школы нет человека, который мог бы возглавить команду с именитыми футболистами. Мы не видели человека, который бы смог поддержать наш стиль. Над этим смеются, продолжайте это делать. Стиль — это важнее всего. Мы хотим играть в тот футбол, который нам нравится. Не всегда получается, но мы стараемся.

Контракт с 45-летним немецким специалистом рассчитан до конца июня 2024 года. Предыдущим клубом Фарке был «Норвич», тренер работал с английской командой с мая 2017 года по ноябрь 2021 года.

«Мы внимательно смотрели на российский тренерский состав, — сказал Галицкий. — Но не видели человека, подходящего по стилистике. На западном рынке тоже не просто. Именитого европейского тренера сложно пригласить в Москву, а в Краснодар еще тяжелее. Переговоры у нас были очень тяжелые. Мы могли в предсезонку войти без тренера. Самое главное, что мы увидели в тренере, — стиль, который он дает клубу. Это самое важное. Ни один тренер в «Краснодаре» не был уволен за результат. Для нас это ценно. Если надо было поменять мнение, я его поменяю. Но пока мы находимся на том векторе, на котором и были».

«Краснодар» занимает пятое место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ с 29 очками в 18 матчах. Ранее команду возглавлял Виктор Гончаренко.

ФК Краснодар
Даниэль Фарке
Сергей Галицкий
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3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
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 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
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 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
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 - : -
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