Галицкий объяснил, почему «Краснодар» возглавил немец Фарке, а не российский тренер
Президент «Краснодара» Сергей Галицкий объяснил назначение главным тренером команды немца Даниэля Фарке.
«Во-первых, я бы хотел сказать о видео 4-летней давности, сказал Галицкий в эфире телеканала «Матч Премьер». — Люди меняют свое мнение, но я не отказываюсь от своих слов. Это больше касалось игроков. Я обожаю Дмитрия Губерниева. Может, только из-за него смотрю биатлон. Но когда он говорит, что Тюкавин хочет лежать в теплой ванне и не хочет ехать на Запад — я не согласен. Продолжаю считать, что лучшие должны играть в России. Иностранные и российские футболисты должны играть у нас, чтобы сделать чемпионат лучше. Тюкавин эмоционально высказал свой патриотизм? Я бы гордился, если бы у меня был такой футболист, который сказал также. Детство в майке «Спартака»? Если за всеми моралистами последить пару недель, то можно задать много вопросов. Давайте без фанатизма».
Галицкий подчеркнул, что в России не было тренера, который смог бы поддержать стиль команды.
«Я убежден, что только на местных ребятах будет строиться «Краснодар», — отметил президент. — Поэтому был дан шанс Мусаеву. Сейчас сложилась такая ситуация. Мы дали пару пощечин российскому тренерскому сообществу. Но сейчас внутри школы нет человека, который мог бы возглавить команду с именитыми футболистами. Мы не видели человека, который бы смог поддержать наш стиль. Над этим смеются, продолжайте это делать. Стиль — это важнее всего. Мы хотим играть в тот футбол, который нам нравится. Не всегда получается, но мы стараемся.
Контракт с 45-летним немецким специалистом рассчитан до конца июня 2024 года. Предыдущим клубом Фарке был «Норвич», тренер работал с английской командой с мая 2017 года по ноябрь 2021 года.
«Мы внимательно смотрели на российский тренерский состав, — сказал Галицкий. — Но не видели человека, подходящего по стилистике. На западном рынке тоже не просто. Именитого европейского тренера сложно пригласить в Москву, а в Краснодар еще тяжелее. Переговоры у нас были очень тяжелые. Мы могли в предсезонку войти без тренера. Самое главное, что мы увидели в тренере, — стиль, который он дает клубу. Это самое важное. Ни один тренер в «Краснодаре» не был уволен за результат. Для нас это ценно. Если надо было поменять мнение, я его поменяю. Но пока мы находимся на том векторе, на котором и были».
«Краснодар» занимает пятое место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ с 29 очками в 18 матчах. Ранее команду возглавлял Виктор Гончаренко.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|18
|11
|5
|2
|44-20
|38
|
2
|Динамо
|18
|11
|3
|4
|33-20
|36
|
3
|Сочи
|18
|10
|1
|7
|30-21
|31
|
4
|ЦСКА
|18
|9
|3
|6
|21-16
|30
|
5
|Краснодар
|18
|8
|5
|5
|29-18
|29
|
6
|Локомотив
|18
|7
|7
|4
|24-19
|28
|
7
|Ахмат
|18
|9
|0
|9
|24-24
|27
|
8
|Кр. Советов
|18
|8
|3
|7
|22-18
|27
|
9
|Спартак
|18
|6
|5
|7
|20-26
|23
|
10
|Рубин
|18
|6
|4
|8
|23-27
|22
|
11
|Урал
|18
|4
|7
|7
|12-18
|19
|
12
|Арсенал
|18
|5
|4
|9
|21-35
|19
|
13
|Н. Новгород
|18
|5
|4
|9
|18-30
|19
|
14
|Ростов
|18
|4
|6
|8
|30-35
|18
|
15
|Уфа
|18
|3
|7
|8
|17-26
|16
|
16
|Химки
|18
|2
|8
|8
|16-31
|14
|26.02
|14:00
|
Н. Новгород – Урал
|- : -
|26.02
|14:00
|
Химки – Динамо
|- : -
|26.02
|16:30
|
Сочи – Арсенал
|- : -
|26.02
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|27.02
|14:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|27.02
|16:30
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|27.02
|19:00
|
Ахмат – Уфа
|- : -
|28.02
|19:00
|
Зенит – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|13
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|10
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|8
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|
|
Себастьян Шиманьски
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|10
|1
|2
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
|16
|1
|7