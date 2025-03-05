Галактионов считает, что с концепцией развития молодежи можно бороться за чемпионство

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов поделился мнением о борьбе за чемпионство.

— С концепцией развития молодежи можно ли бороться за чемпионство?

— Да. Да, мы в это верим, мы на это нацелены.

«Локомотив» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков в 19 турах. На первом месте находится «Зенит», на втором — «Спартак», на третьем — «Краснодар». У этих команд по 40 баллов.