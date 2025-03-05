Личка: «Я доволен трансферной кампанией. Очень рад, что Касерес и Глебов включились в команду»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка оценил трансферную кампанию клуба этой зимой.

«Я доволен трансферной кампанией этой зимой. Очень рад, что Касерес и Глебов включились в команду. Они игроки хорошего уровня. Плюс могут быть чуть-чуть злее на поле, агрессивней. Это значит, что не будет команды «игровичков» и джентльменов. Я уверен, когда Майсторович будет здоров на 100 процентов и вернется в игру, он тоже сможет быть агрессивным, он это умеет. Фернандес, Майсторович, Бальбуэна, Касерес, Глебов — не будет команды джентльменов. Может быть, будем чуть-чуть злее», — приводит слова Лички «РБ Спорт».

После 19 туров «Динамо» находится на четвертом месте, набрав 36 очков.