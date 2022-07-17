Галактионов рассказал, когда «Нижний Новгород» начал с ним переговоры

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Михаил Галактионов рассказал о переговорах с клубом.

38-летний специалист возглавил нижегородцев в середине июня, сменив Александра Кержакова, который работал с командой в сезоне-2021/22.

«Как только клуб объявил о расставании с предыдущим тренерским штабом, плюс-минус в этот момент «Нижний Новгород» был в диалоге с РФС о моем совмещении постов, так как я являюсь сотрудником РФС. Все решения были согласованы с Александром Дюковым», — приводит «РБ Спорт» слова Галактионова.

Галактионов совмещает работу в «Нижнем Новгороде» с постом главного тренера молодежной сборной России.

Сегодня, 17 июля «Нижний Новгород» проведет первый официальный матч под руководством Галактионова. Команда сыграет на выезде против «Локомотива», начало игры — в 17.30 (мск).