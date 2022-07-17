Гайич: «ЦСКА может выиграть РПЛ. Я очень верю в это!»

Защитник ЦСКА Милан Гайич в разговоре с «СЭ» оценил шансы армейцев на чемпионство в текущем сезоне РПЛ.

«У каждой команды есть шансы завоевать чемпионство. Может ли ЦСКА выиграть чемпионат России в этому году? Конечно же! Я очень верю в это!» — сказал Гайич «СЭ».

В следующем туре ЦСКА 23 июля примет «Сочи», а «Урал» в тот же день на выезде сыграет с «Оренбургом».