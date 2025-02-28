Галактионов — о ничьей «Локомотива»: «Обидно упускать три очка»
Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов подвел итоги матча против махачкалинского «Динамо» (1:1) в 19-м туре РПЛ.
«В первом тайме нам не хватало остроты в организации атаки. По контролю мы были получше, но в остроте нам действий не хватало. Мы сделали изменения, второй тайм прошел с большим нашим преимуществом. Очень много моментов, которые, конечно же, необходимо было реализовывать.
Обидно упускать три очка, но качество игры во втором тайме и количество голевых моментов говорят о том, что мы можем дальше двигаться вперед», — сказал Галактионов в эфире «Матч Премьер».
«Локомотив» (36 очков) обошел московское «Динамо» (35) и поднялся на четвертое место в РПЛ. Махачкалинцы с 18 очками поднялись на десятую строчку в турнирной таблице.
Источник: https://t.me/news_matchtv/64520
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