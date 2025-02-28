Ненахов о ничьей с «Динамо»: «Глупо ссылаться на погоду, были в одинаковых условиях»

Защитник «Локомотива» Максим Ненахов прокомментировал ничью в матче 19-го тура чемпионата России против махачкалинского «Динамо» (1:1).

«Холодно, но мы были в одинаковых условиях. Глупо ссылаться на погоду. Должны были реализовать свое и уехать. К полю привыкали долго. Пытались найти брешь в обороне за счет длинных передач, потом перестроились — нашли искать через короткий пас», — сказал Ненахов.

«Локомотив» (36 очков) обошел московское «Динамо» (35) и поднялся на четвертое место в РПЛ. Махачкалинцы с 18 очками поднялись на десятую строчку в турнирной таблице.