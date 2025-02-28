Биджиев — о ничьей с «Локомотивом»: «Расстроены результатом, должны были доводить матч до победы»

Главный тренер махачкалинского «Динамо» Хасанби Биджиев подвел итоги матча против «Локомотива» (1:1) в 19-м туре РПЛ.

«Динамо» вело в счете до 85-й минуты, когда ничью «Локомотиву» принес гол Дмитрия Воробьева.

«Честно говоря, мы рассчитывали на победу. Не думаю, что можно говорить, что это награда какая-то. Мы расстроены результатом. Да, соперник сильный, да, создал моменты, но и мы создавали. Я считаю мы недоработали где-то в последние минуты, а так должны были доводить матч до победы», — сказал Биджиев в эфире «Матч Премьер».

«Локомотив» (36 очков) обошел московское «Динамо» (35) и поднялся на четвертое место в РПЛ. Махачкалинцы с 18 очками поднялись на десятую строчку в турнирной таблице.