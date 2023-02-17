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Гаджиев о задержках зарплаты в «Ростове»: «Карпину удастся справиться с командой в такой момент»

Сергей Разин
корреспондент
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Российский специалист Гаджи Гаджиев прокомментировал информацию о том, что в «Ростове» есть финансовые проблемы.

«Сложная ситуация, но были такие случаи и в моей практике тоже. Крайне сложно работать в команде, где долгое время не платят зарплату. Многое будет зависеть от футболистов. Если он все будут единым целым, но будут откалываться на разные группы, никто решит не подавать в Палату по разрешению споров, то будет куда проще. А если начнутся движения, то «Ростов» может «посыпаться». Мне кажется, что Карпину удастся справиться с командой в такой момент, он в авторитете и уважаем среди игроков. Тренер находится на контакте с руководством, поэтому сможет объяснить ребятам то, когда они получат свои деньги», — приводит слова Гаджиева Betonmobile.ru.

Ранее СМИ сообщали, что последний раз футболисты «Ростова» получали зарплату в октябре.

«Ростов» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ: в 17 матчах команда Валерия Карпина набрала 35 очков.

22 февраля «Ростов» сыграет против «Урала» в 1/4 финала плей-офф Пути РПЛ Кубка России.

Источник: https://betonmobile.ru/gadzhi-gadzhiev-rostov-okazalsya-v-slozhnoy-finansovoy-situatsii-no-karpin-spravitsya-s-komandoy
ФК Ростов
Гаджи Гаджиев
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1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
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Зенит – Пари НН
 - : -
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 - : -
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Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
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 - : -
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5.03 19:30
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