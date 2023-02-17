Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:30

Агент Медведева и Голенкова рассказал о некритичных задолженностях «Ростова» перед футболистами

Константин Белов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Агент Андрей Талаев, представляющий интересы вратаря Никиты Медведева и нападающего Егора Голенкова, прокомментировал «СЭ» информацию о том, что «Ростов» не выплачивает игрокам зарплаты последние три месяца.

«Может быть, и есть небольшие задолженности, но думаю, что они не критичны. Платили ли им зарплату последние три месяца? Точно не могу сказать, а если бы знал, то не сказал, так как это конфиденциальная информация. Критического ничего нет, упаднических настроений у футболистов нет. Егор Голенков готовится к сезону, а Никита Медведев продолжает восстанавливаться от травмы. Они сейчас меньше всего думают о деньгах, думают, как привести себя в максимально боевое состояние. Трудности есть у многих клубов, «Ростов» всегда со всеми рассчитывался», — сказал Талаев «СЭ».

28-летний Медведев выступает за «Ростов» с июля 2022 года. Он пропустил большую часть сезона из-за разрыва связок колена. Голкипер сыграл за команду три матча и не пропустил ни одного мяча.

23-летний Голенков играет в «Ростове» с февраля 2022 года. В текущем сезоне он провел за команду 23 матча, забил пять голов и отдал одну результативную передачу.

Никита Медведев
Футбол
РПЛ
ФК Ростов
Егор Голенков
1
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Плющенко раскритиковал российское судейство и пригрозил переходом спортсменов в другие страны
Плющенко пригрозил исходом своих учениц за рубеж. Что это значит?
ФСБ предотвратила теракт на химпредприятии в Калужской области
В Польше потребовали от прибывших в страну бандеровцев вернуться на Украину
Зеленский оценил тактику российской спецоперации
Во Франции назвали «наименее сумасшедшую» страну в вопросе поставок оружия Киеву
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Пономарев считает, что никто не соглашается на переход в ЦСКА
Гаджиев о задержках зарплаты в «Ростове»: «Карпину удастся справиться с командой в такой момент»
Полузащитник «Сочи» Ушатов продолжит карьеру в «Енисее» на правах аренды
Дзюба и «Локомотив»: игра с огнем. Колонка Казакова
«Зенит» объявил состав на товарищеский матч с «Сепаханом»
Защитник «Химок» Тихий: «Жду предложений от клубов из Турции и России»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Гаджиев о задержках зарплаты в «Ростове»: «Карпину удастся справиться с командой в такой момент»

Пономарев считает, что никто не соглашается на переход в ЦСКА
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Пари НН
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости