Полузащитник «Сочи» Ушатов продолжит карьеру в «Енисее» на правах аренды

По информации «СЭ», полузащитник «Сочи» Кирилл Ушатов перейдет в «Енисей» на правах аренды. Аренда будет рассчитана до конца сезона.

Нынешний главный тренер «Енисея» Вадим Гаранин знаком с 23-летним российским футболистом по совместной работе в «Твери» и «Сочи».

В текущем сезоне Ушатов принял участие 7 матчах в составе «Сочи», в которых сделал 2 голевые передачи.