Футболисты «Рубина» и Леонид Слуцкий — о жизни, футболе и мозге. Live — в 12.00
09:35
10 апреля в 12.00 пройдет совместный прямой эфир «СЭ» и «Сколтеха» — «Выход из OUTа. Самоизоляция: жизнь вне поля и лабораторий»
На этот раз на повестке — вопрос мозговой активности. Как подпитывать мозг в условиях самоизоляции? Какую роль играет этот орган в футболе? Отличается ли мозг ученого от мозга обычного человека? Как развить мозг?
Поговорим! Гостями эфира станут главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий, вице-капитан «Рубина» Игорь Коновалов, спортивный директор клуба Олег Яровинский, профессор «Сколтеха» нейробиолог Филипп Хайтович.
Модератор — Мария Маркова.