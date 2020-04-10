10 апреля в 12.00 пройдет совместный прямой эфир «СЭ» и «Сколтеха» — «Выход из OUTа. Самоизоляция: жизнь вне поля и лабораторий»

На этот раз на повестке — вопрос мозговой активности. Как подпитывать мозг в условиях самоизоляции? Какую роль играет этот орган в футболе? Отличается ли мозг ученого от мозга обычного человека? Как развить мозг?

Поговорим! Гостями эфира станут главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий, бронзовый призер Евро-2008 Дмитрий Сычев, вице-капитан «Рубина» Игорь Коновалов, спортивный директор клуба Олег Яровинский, профессор «Сколтеха» нейробиолог Филипп Хайтович.