Игроки "Енисея" приняли участие в товарищеском матче с осужденными в ИК-27 в Красноярске, сообщается на официальном сайте команды.

В игре приняли участие игроки "Енисея" Александр Харитонов и Ярослав Матвиенко, экс-игроки "Металлурга" и футболисты чемпионата края. Встреча прошла в формате сотрудничества футбольного клуба и ГУФСИН по Красноярскому краю с целью социальной адаптации осужденных лиц.

​Игра завершилась со счетом 12:8 в пользу "Енисея".

– Футбол в плане социальной адаптации помогает как раз тем, что стирает какие-либо рамки и границы. На поле, ну или в данном случае на паркете, все равны, – цитирует спортивного директора "Енисея" Дениса Петровского пресс-служба клуба. – Поэтому матч получился интересным, самое главное эмоциональным. После финального свистка, мы подарили атрибутику и специальный приз – официальный мяч РПЛ, которым играет наша команда.