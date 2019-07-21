"Фратрия" призвала наказать виновных в инциденте с фанатами "Спартака" в Ростове

Объединение болельщиков "Спартака" "Фратрия" на своем официальном сайте опубликовала заявление об инциденте, который произошел в субботу, 20 июля, после гостевой игры красно-белых с "Ростовом" (2:2). После окончания встречи к фанатам красно-белых были применены спецсредства.

Приводим заявление "Фратрии" полностью:

– Вчера, после матча "Ростов" – "Спартак", произошел очередной вопиющий инцидент, в котором от действий сотрудников полиции, стюардов и организаторов матча пострадали болельщики "Спартака". Мы в очередной раз увидели истинное отношение к футбольным болельщикам в нашей стране. Спустя более получаса после окончания матча сотрудники ОМОНа в подтрибунном помещении стадиона "Ростов Арена" избивали без разбора красно-белых любителей футбола, решивших посетить южный выезд.



Кадры с избиением простых болельщиков уже облетели весь интернет, но они мало кого по-настоящему удивляют. Мы все уже привыкли к тому, что у нас не считаются ни с мнением болельщиков, ни с ними самими, ни с их здоровьем, временем и удобствами.



Мы привыкли видеть огромные очереди на вход на наши стадионы, привыкли видеть многочисленные кордоны, привыкли ждать на секторах после матча того момента, когда разрешат покинуть стадион (часто – через час), привыкли к постоянным инцидентам, в которых жертвами становятся простые зрители.



Из года в год мы слышим песни о том, каким безопасным нужно сделать наш футбол, как нужно его оградить от хулиганов и страшных фанатов. Но "благодаря" таким случаям, всем становится очевидным, что хулиганы на футболе сегодня – это отнюдь не болельщики, а те, которые, прикрывая свои лица масками, избивают людей с применением дубинок и электрошокеров. Именно из-за таких случаев наш футбол теряет своего зрителя, а болельщики теряют веру в адекватность организаторов футбольных матчей.



Мы призываем футбольное сообщество (РФС, РПЛ, клубы) не только разобраться в произошедшем инциденте и наказать виновных, но и пересмотреть отношение к организации матчей в России и пересмотреть отношение к болельщикам, вспомнить, наконец, что все это организовывается именно для зрителя!

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