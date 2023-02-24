Франко Камоцци: «В составе «Спартака» играют лучшие молодые российские футболисты»

Экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци поделился мнением о составе московской команды.

«В составе «Спартака» играют лучшие молодые российские футболисты. У команды есть хорошие перспективы развития. Работа с молодыми игроками — это то, что всегда дает результат в будущем, если уделять этому аспекту достаточно внимания», — приводит «РБ Спорт» слова Камоцци.

22 февраля «Спартак» одержал победу над «Локомотивом» в первом четвертьфинальном матче FONBET Кубка России (1:0). Ответная игра пройдет 27 февраля на стадионе «Открытие Банк Арена» и начнется в 20.00 по московскому времени.