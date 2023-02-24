Юран: «Я не вижу ни одного российского футболиста в РПЛ, кто готов к Европе. Захарян в «Челси» — сказки»

Бывший тренер «Химок» Сергей Юран считает, что ни один из российских футболистов в РПЛ не готов к переходу в европейский клуб.

«Если бы кто-то из россиян был готов к Европе, играл бы там уже. Много разговоров ходило про «Челси» и другие клубы. Писали, что Арсен Захарян уже все — почти перешел. Если бы это было правдой, за Захаряном прилетел бы самолет, они дали бы контракт на руки. История про Захаряна и «Челси» — сказки, ничего такого там не было, одни разговоры в прессе. Если кто-то из игроков действительно понравился бы европейским клубам, они бы там уже играли. Отстранение наших спортсменов от мирового спорта не является преградой. На сегодняшний день я не вижу ни одного российского футболиста в РПЛ, кто готов к Европе — ноль!» — приводит «РБ Спорт» слова Юрана.

На данный момент в чемпионате Франции за «Монако» выступает российский полузащитник Александр Головин, а в итальянской серии А в составе «Торино» играет еще один россиянин — Алексей Миранчук.