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Юран: «Я не вижу ни одного российского футболиста в РПЛ, кто готов к Европе. Захарян в «Челси» — сказки»

Алина Савинова
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Бывший тренер «Химок» Сергей Юран считает, что ни один из российских футболистов в РПЛ не готов к переходу в европейский клуб.

«Если бы кто-то из россиян был готов к Европе, играл бы там уже. Много разговоров ходило про «Челси» и другие клубы. Писали, что Арсен Захарян уже все — почти перешел. Если бы это было правдой, за Захаряном прилетел бы самолет, они дали бы контракт на руки. История про Захаряна и «Челси» — сказки, ничего такого там не было, одни разговоры в прессе. Если кто-то из игроков действительно понравился бы европейским клубам, они бы там уже играли. Отстранение наших спортсменов от мирового спорта не является преградой. На сегодняшний день я не вижу ни одного российского футболиста в РПЛ, кто готов к Европе — ноль!» — приводит «РБ Спорт» слова Юрана.

На данный момент в чемпионате Франции за «Монако» выступает российский полузащитник Александр Головин, а в итальянской серии А в составе «Торино» играет еще один россиянин — Алексей Миранчук.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sergej-yuran-ni-odin-igrok-rpl-ne-gotov-k-evrope-zaharyan-i-chelsi-skazki/
Сергей Юран
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Пари НН
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
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 - : -
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Владимир Писарский

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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

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П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

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Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
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Локомотив

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