Экс-тренер сборной России Игнатьев назвал секрет успешной работы Семака в «Зените»

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев поделился мнением о работе Сергей Семака главным тренером «Зенита».

«В чем секрет Семака в «Зените»? Работал с ним и могу сказать: он талантливый футболист. Человек, который понимает, что такое дисциплина, ответственность и результат. Очень сложно управлять такими игроками, как Малком, Клаудиньо и прочими футболистами. Кажется, чем ваше статус игроков, тем проще выигрывать. Нет, только сложнее! Поэтому как тренеру нужно иметь внутренний стержень, должен быть характер. Ну и, конечно, методика: понимать, как построить тренировочный процесс. У Семака этого достаточно, чтобы приносить результат. Он подходит клубу, и никто не будет тратить деньги на пустой проект. Не стал бы трогать эту тему, потому что Семак на месте», — приводит Sport24 слова Игнатьева.

«Зенит» лидирует в турнирной таблице чемпионата России, набрав 42 балла за 17 туров.

25 февраля петербургская команда сыграет с «Волгой» в Ульяновске в рамках четвертьфинала FONBET Кубка России.