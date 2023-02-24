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Экс-тренер сборной России Игнатьев назвал секрет успешной работы Семака в «Зените»

Алина Савинова
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Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев поделился мнением о работе Сергей Семака главным тренером «Зенита».

«В чем секрет Семака в «Зените»? Работал с ним и могу сказать: он талантливый футболист. Человек, который понимает, что такое дисциплина, ответственность и результат. Очень сложно управлять такими игроками, как Малком, Клаудиньо и прочими футболистами. Кажется, чем ваше статус игроков, тем проще выигрывать. Нет, только сложнее! Поэтому как тренеру нужно иметь внутренний стержень, должен быть характер. Ну и, конечно, методика: понимать, как построить тренировочный процесс. У Семака этого достаточно, чтобы приносить результат. Он подходит клубу, и никто не будет тратить деньги на пустой проект. Не стал бы трогать эту тему, потому что Семак на месте», — приводит Sport24 слова Игнатьева.

«Зенит» лидирует в турнирной таблице чемпионата России, набрав 42 балла за 17 туров.

25 февраля петербургская команда сыграет с «Волгой» в Ульяновске в рамках четвертьфинала FONBET Кубка России.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-02-24-boris-ignatyev-nazval-sekret-uspeshnoy-raboty-semaka-v-zenite
Сергей Семак
Футбол
ФК Зенит
Борис Игнатьев
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
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29 тур
30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Пари НН
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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ЖК
Г
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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