Артига: «Моя мечта — снова сделать «Рубин» чемпионом»

Главный тренер «Рубина» Франк Артига признался, что мечтает выиграть РПЛ с казанским клубом.

49-летний испанец в январе возглавил «Рубин». Он сменил в казанском клубе Рашида Рахимова. Ранее Артига тренировал «Петро Луанду» из Анголы, «Химки», «Родину», «Юнайтед» из ОАЭ и юношеские команды «Барселоны».

- Если говорить о моей карьере, то я добился немалого, прошел большой путь. Но сегодня я мечтаю о том, чтобы сделать «Рубин» чемпионом. Да, сейчас мы далеки от этого. Это бесспорно, что нам предстоит большой путь, нужно идти шаг за шагом. Но я вижу, какие амбиции в этом клубе. Даже если посмотреть на ту современную базу, которую сейчас строят для команды и академии, то видно, насколько амбициозен этот клуб. Увидел, как руководители верят в академию и молодых игроков. Это отношение говорит о том, что футбольный клуб «Рубин» — это не просто команда. Клуб представляет целый регион и культуру. Поэтому моя мечта — снова сделать «Рубин» чемпионом страны, — приводит слова Артиги пресс-служба «Рубина».

После 18 туров «Рубин» с 23 очками занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ.

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