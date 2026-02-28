Владислав Игнатьев предложил продать Батракова в «Барселону» за 100 миллионов евро

Бывший футболист «Локомотива» Владислав Игнатьев ответил на вопрос «СЭ» о будущем полузащитника железнодорожников Алексея Батракова.

— Все европейские клубы ждут лета, когда активируется опция выкупа Батракова. Куда продаем его?

— А у него спросили, он сам хочет куда-то?

— Мне кажется, в «Барселону».

— Сколько ему лет? Может, не сразу в Испанию куда-то. К Хвиче куда-нибудь.

— В «ПСЖ»?

— Но там тоже такой футбол... Хотя пусть лучше в Испанию.

— За сколько?

— По максимуму, 100 миллионов [евро]. Главное, чтобы у парня было желание поехать в Испанию, попробовать свои силы. У него все может получиться, — сказал Игнатьев «СЭ».

В этом сезоне 20-летний полузащитник провел 23 матча во всех турнирах, забил 15 голов и сделал 6 результативных передач

Подписывайся на канал «СЭ» в Max