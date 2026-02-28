«Оренбург» — «Акрон»: хозяева выигрывают после первого тайма

«Оренбург» после первого тайма дома обыгрывает «Акрон» в матче 19-го тура РПЛ — 1:0.

Единственный гол на 35-й минуте забил нападающий хозяев Максим Савельев. Артем Дзюба мог сравнять счет спустя две минуты, но гол форварда тольяттинцев отменили из-за положения вне игры.

Чемпионат России. Премьер-лига. 19-й тур.

28 февраля, 12:00. Газовик (Оренбург)

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