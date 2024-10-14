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Сегодня, 17:10

Форварда «Зенита» Соболева разбанили на Twitch

Алина Савинова
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Нападающий «Зенита» Александр Соболев сообщил, что его разбанили на стриминговой платформе Twitch.

Канал 27-летнего футболиста был заблокирован четыре месяца назад из-за слов его сына, который во время стрима назвал «Зенит» бомжами и согласился с тем, что петербургский клуб — позор российского футбола. На тот момент Соболев еще выступал за «Спартак».

Форвард перешел в «Зенит» в августе этого года, подписав контракт на три сезона с возможностью продления еще на сезон.

Ранее появилась информация о том, что тренерский штаб «Зенита» запретил Соболеву много времени проводить за онлайн-игрой Dota 2.

Александр Соболев
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 11 8 3 0 22-5 27
2
 Локомотив 11 9 0 2 26-14 27
3
 Зенит 11 8 2 1 23-4 26
4
 ЦСКА 11 6 2 3 21-7 20
5
 Динамо 11 6 2 3 19-12 20
6
 Спартак 11 5 4 2 17-9 19
7
 Рубин 11 4 3 4 14-15 15
8
 Акрон 11 3 3 5 16-20 12
9
 Ростов 11 3 3 5 13-20 12
10
 Кр. Советов 11 3 2 6 9-15 11
11
 Динамо Мх 11 2 5 4 5-9 11
12
 Пари НН 11 3 2 6 11-21 11
13
 Химки 11 1 5 5 9-20 8
14
 Факел 11 1 4 6 5-18 7
15
 Оренбург 11 1 4 6 12-20 7
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