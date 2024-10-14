Форварда «Зенита» Соболева разбанили на Twitch

Нападающий «Зенита» Александр Соболев сообщил, что его разбанили на стриминговой платформе Twitch.

Канал 27-летнего футболиста был заблокирован четыре месяца назад из-за слов его сына, который во время стрима назвал «Зенит» бомжами и согласился с тем, что петербургский клуб — позор российского футбола. На тот момент Соболев еще выступал за «Спартак».

Форвард перешел в «Зенит» в августе этого года, подписав контракт на три сезона с возможностью продления еще на сезон.

Ранее появилась информация о том, что тренерский штаб «Зенита» запретил Соболеву много времени проводить за онлайн-игрой Dota 2.