«Факел» обратился в КДК с целью отмены красной карточки Сенхаджи

«Факел» обратился в КДК РФС по итогам матча 13-го тура РПЛ против ЦСКА (0:0) с целью отмены красной карточки, показанной защитнику Райану Сенхаджи на 66-й минуте встречи, сообщили «СЭ» в службе коммуникаций РФС.

Сенхаджи получил красную карточку за то, что потянул форварда армейцев Сауля Гуарирапу за футболку около штрафной. Главный судья матча Кирилл Левников расценил это нарушение как фол последней надежды.