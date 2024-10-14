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Камоцци: «Жаль, что Сперцян до сих пор играет в РПЛ»

Алина Савинова
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Итальянский функционер Франко Камоцци рассказал, что думает об игре полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в нынешнем сезоне.

«Сперцян всегда был ярким игроком и таким остается сейчас. Но мне очень жалко, что он до сих пор играет в РПЛ. Кажется, его время переезда в Европу уже ушло», — цитирует Камоцци «РБ Спорт».

Сперцян — воспитанник академии «Краснодара». В нынешнем сезоне 24-летний футболист провел 17 матчей за «быков» во всех турнирах, забил 5 голов и сделал две результативные передачи.

После 11 туров «Краснодар» лидирует в турнирной таблице чемпионата России с 27 очками.

Источник: РБ Спорт
Эдуард Сперцян
Футбол
ФК Краснодар
Франко Камоцци
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