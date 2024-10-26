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ЭСК РФС: Безбородов ошибочно назначил пенальти в ворота «Ахмата» в матче с «Факелом»

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Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС на заседании 23 октября рассмотрела два решения арбитра Владислава Безбородова в матче 12-го тура РПЛ «Ахмат» — «Факел» (2:3), информирует пресс-служба союза.

Воронежский клуб и департамент судейства и инспектирования РФС обратились в комиссию с просьбой оценить работу Безбородова в эпизодах на 50-й минуте матча и на 75-й минуте матча.

Решения комиссии:

1. Судья правильно не назначил пенальти в ворота команды «Ахмат» на 50-й минуте матча. Комиссия не усмотрела очевидного нарушения правил со стороны игрока «Ахмата» Надера Гандри против атакующего игрока «Факел» Алексея Каштанова.

2. Судья ошибочно назначил пенальти в ворота команды «Ахмат» на 75-й минуте матча. Решение ЭСК мотивировано тем, что контакт рукой со стороны игрока обороняющейся «Ахмат» Антона Швеца с телом атакующего игрока «Факела» Владимира Ильина в собственной штрафной площади, по мнению всех членов комиссии, не является очевидно наказуемым.

Источник: РФС
РФС
ФК Ахмат
ФК Факел (Воронеж)
Владислав Безбородов
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 12 9 3 0 25-5 30
2
 Зенит 12 9 2 1 28-4 29
3
 Локомотив 12 9 0 3 26-16 27
4
 ЦСКА 12 7 2 3 22-7 23
5
 Динамо 12 7 2 3 23-12 23
6
 Спартак 12 5 4 3 17-12 19
7
 Рубин 12 4 3 5 14-19 15
8
 Акрон 13 3 4 6 17-26 13
9
 Ростов 12 3 4 5 14-21 13
10
 Кр. Советов 12 3 3 6 11-17 12
11
 Динамо Мх 13 2 6 5 6-11 12
12
 Пари НН 12 3 3 6 12-22 12
13
 Химки 12 2 5 5 11-20 11
14
 Факел 12 2 4 6 8-20 10
15
 Оренбург 12 1 5 6 14-22 8
16
 Ахмат 12 0 6 6 9-23 6
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26.10 14:00
Динамо Мх – Акрон
 1 : 1
26.10 16:30
ЦСКА – Факел
 - : -
26.10 19:00
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 - : -
27.10 12:00
Оренбург – Рубин
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 - : -
28.10 18:30
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