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Сегодня, 19:56

Источник: в «Зените» запретили Соболеву проводить много времени за игрой в Dota 2

Сергей Разин
корреспондент
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Александр Соболев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Тренерский штаб «Зенита» запретил форварду Александру Соболеву много времени проводить за онлайн-игрой Dota 2, сообщает Mash.

По сведениям источника, в петербургском клубе сказали 27-летнему россиянину внимательнее относиться к режиму и избегать скандалов. Ранее полузащитник «Монако» Александр Головин рассказал, что после переезда Соболева в Петербург форвард стал меньше играть в онлайн-игры.

Соболев перешел в «Зенит» из «Спартака» 30 августа. Форвард подписал контракт с сине-бело-голубыми на три года с возможностью продления еще на один сезон. В текущем сезоне за петербуржцев нападающий забил гол и сделал передачу в шести матчах.

Источник: Mash
Александр Соболев
ФК Зенит
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