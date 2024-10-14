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«Зенит» и Cosmos Hotel Group создают уникальный номер для гостей

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В понедельник, 14 октября в отеле Cosmos Selection Nevsky Royal Hotel в Санкт-Петербурге состоялась церемония подписания соглашения между крупнейшим федеральным гостиничным оператором Cosmos Hotel Group и футбольным клубом «Зенит».

В рамках партнерства в отеле Cosmos Selection Nevsky Royal Hotel создан тематический номер в фирменном стиле и цветах футбольного клуба. Он будет доступен для бронирования с 15 октября на сайте Cosmos Hotel Group.

Сине-бело-голубые стали первым российским клубом, заключившим договор о сотрудничестве с гостиничной сетью федерального масштаба. Партнерское соглашение заключено на один год с возможностью продления. Также планируется создание новой интерактивной зоны Cosmos Hotel Group на стадионе «Газпром Арена».

Тематический номер категории «Полулюкс» находится на пятом этаже флагманского отеля сети Cosmos Hotel Group с панорамным видом на Владимирский проспект. Общая площадь – 35 кв. м.

Оформление номера полностью отражает и передает символику и атмосферу одного из самых титулованных футбольных клубов России. В дизайне и интерьере присутствуют элементы и атрибутика футбольной тематики.

Официальное открытие номера состоялось в присутствии председателя Правления ФК «Зенит» Александра Медведева, президента Cosmos Hotel Group Александра Биба, помощника главного тренера Анатолия Тимощука и полузащитника клуба Александра Ерохина.

«С радостью сообщаем о начале сотрудничества с сетью отелей Cosmos Hotel Group. Вместе мы планируем создание уникального номера, который позволит поклонникам «Зенита» сделать пребывание в нашем городе по-настоящему незабываемым и погрузиться в атмосферу футбольного Петербурга буквально сразу после прибытия. Уверены, что высокий уровень сервиса и внимание к деталям нашего партнера точно подарят яркие впечатления болельщикам сине-бело-голубых», – прокомментировал подписание Медведев.

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АО «ФК «Зенит» ИНН 7812005799
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Футбол
ФК Зенит
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«Динамо» (Москва) — ЦСКА: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Крылья Советов»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Ростов»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Оренбург»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 11 8 3 0 22-5 27
2
 Локомотив 11 9 0 2 26-14 27
3
 Зенит 11 8 2 1 23-4 26
4
 ЦСКА 11 6 2 3 21-7 20
5
 Динамо 11 6 2 3 19-12 20
6
 Спартак 11 5 4 2 17-9 19
7
 Рубин 11 4 3 4 14-15 15
8
 Акрон 11 3 3 5 16-20 12
9
 Ростов 11 3 3 5 13-20 12
10
 Кр. Советов 11 3 2 6 9-15 11
11
 Динамо Мх 11 2 5 4 5-9 11
12
 Пари НН 11 3 2 6 11-21 11
13
 Химки 11 1 5 5 9-20 8
14
 Факел 11 1 4 6 5-18 7
15
 Оренбург 11 1 4 6 12-20 7
16
 Ахмат 11 0 6 5 7-20 6
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18.10 18:00
Акрон – Зенит
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18.10 20:15
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