«Зенит» и Cosmos Hotel Group создают уникальный номер для гостей

В понедельник, 14 октября в отеле Cosmos Selection Nevsky Royal Hotel в Санкт-Петербурге состоялась церемония подписания соглашения между крупнейшим федеральным гостиничным оператором Cosmos Hotel Group и футбольным клубом «Зенит».

В рамках партнерства в отеле Cosmos Selection Nevsky Royal Hotel создан тематический номер в фирменном стиле и цветах футбольного клуба. Он будет доступен для бронирования с 15 октября на сайте Cosmos Hotel Group.

Сине-бело-голубые стали первым российским клубом, заключившим договор о сотрудничестве с гостиничной сетью федерального масштаба. Партнерское соглашение заключено на один год с возможностью продления. Также планируется создание новой интерактивной зоны Cosmos Hotel Group на стадионе «Газпром Арена».

Тематический номер категории «Полулюкс» находится на пятом этаже флагманского отеля сети Cosmos Hotel Group с панорамным видом на Владимирский проспект. Общая площадь – 35 кв. м.

Оформление номера полностью отражает и передает символику и атмосферу одного из самых титулованных футбольных клубов России. В дизайне и интерьере присутствуют элементы и атрибутика футбольной тематики.

Официальное открытие номера состоялось в присутствии председателя Правления ФК «Зенит» Александра Медведева, президента Cosmos Hotel Group Александра Биба, помощника главного тренера Анатолия Тимощука и полузащитника клуба Александра Ерохина.

«С радостью сообщаем о начале сотрудничества с сетью отелей Cosmos Hotel Group. Вместе мы планируем создание уникального номера, который позволит поклонникам «Зенита» сделать пребывание в нашем городе по-настоящему незабываемым и погрузиться в атмосферу футбольного Петербурга буквально сразу после прибытия. Уверены, что высокий уровень сервиса и внимание к деталям нашего партнера точно подарят яркие впечатления болельщикам сине-бело-голубых», – прокомментировал подписание Медведев.

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