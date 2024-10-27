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Кузьмичев: «Лантратов мог выручить, когда забивал Бакаев»

Виталий Айрапетов
Корреспондент
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Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев в интервью «СЭ» назвал причины поражения команды Михаила Галактионова матче 12-го тура РПЛ с «Химками».

— Что случилось с командой Михаила Галактионова в матче с «Химками»?

— В принципе, до первого пропущенного мяча игра железнодорожникам давалась. Просто маловато создали голевых моментов, но, по сути, подопечные Галактионова контролировали матч, действовали, как и полагается фавориту. Но мне не понравилось, как футболисты «Локо» отнеслись к своим реальным шансам, которых было не так уж и много. То есть чувствовалась некая вальяжность: мол, сейчас не забили — в следующем эпизоде счет откроем.

- И тут забили «Химки»...

— Да. А после первого гола Бакаева, когда два центральных защитника «Локо» не разобрались, вся команда растерялась. Ну и замены Галактионова, надо признать, не усилили игру. Все это вкупе и привело к отрицательному результату. Конечно, «Локо» должен подходить более собранно к тем голевым моментам, которые создает. Забейте два, а дальше уже играйте в свое удовольствие!

— Кто явно выпал из игры «Локо» в тот день?

— Как я уже заметил, до пропущенного гола в целом «Локо» смотрелся неплохо. А потом... Но я бы не стал вешать собак на Диму Баринова или на Погостнова и Ньямси. Да, опорник и защитники ошиблись, но и Лантратов, по большому счету, не выручил. Не хочу сказать, что эти два гола — на 100 процентов его вина. Но класс вратаря проявляется как раз тогда, когда нужно «подтащить».

— Вы про то, что в первом случае Бакаев бил с довольно приличной дистанции?

— Да. Понятно, что удар получился где-то неожиданным. Бакаев оказался первым на отскоке, а защитники немного закрывали голкиперу обзор. Но вы правильно заметили про дистанцию. Наверное, у Ильи все-таки были шансы среагировать лучше.

— А если разбирать второй гол Бакаева?

— Он бил с неудобной ноги, мяч прошел между ногами голкипера. Повторюсь, нельзя говорить, что Лантратов «привез», но все-таки и не спас свою команду, — сказал Кузьмичев «СЭ».

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Владимир Кузьмичев
ФК Локомотив (Москва)
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 И В Н П +/- О
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 Краснодар 12 9 3 0 25-5 30
2
 Зенит 12 9 2 1 28-4 29
3
 Локомотив 12 9 0 3 26-16 27
4
 ЦСКА 13 7 3 3 22-7 24
5
 Динамо 12 7 2 3 23-12 23
6
 Спартак 12 5 4 3 17-12 19
7
 Рубин 12 4 3 5 14-19 15
8
 Акрон 13 3 4 6 17-26 13
9
 Ростов 13 3 4 6 16-24 13
10
 Кр. Советов 12 3 3 6 11-17 12
11
 Динамо Мх 13 2 6 5 6-11 12
12
 Пари НН 12 3 3 6 12-22 12
13
 Химки 12 2 5 5 11-20 11
14
 Факел 13 2 5 6 8-20 11
15
 Ахмат 13 1 6 6 12-25 9
16
 Оренбург 12 1 5 6 14-22 8
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Динамо Мх – Акрон
 1 : 1
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ЦСКА – Факел
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26.10 19:00
Ростов – Ахмат
 2 : 3
27.10 12:00
Оренбург – Рубин
 - : -
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 - : -
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 - : -
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 - : -
28.10 18:30
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 5 1 0
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