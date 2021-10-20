Дзюба о своей мотивации: «У львов нет свидетельства о рождении. Потолка у меня нет»

Нападающий Артем Дзюба рассказал, в чем заключается его мотивация и сложнее ли ее искать с возрастом.

«Во-первых, у львов нет свидетельства о рождении. Я не чувствую, что старею, не замечаю, что для восстановления мне нужно больше усилий. Когда почувствую, сразу что-то предприму. Во-вторых, потолка у меня нет. Некоторые в него упираются и говорят: «Все, я добился того, что мог». У меня такого никогда не было», — приводит слова Дзюбы официальный сайт «Зенита». Суть в том, что ты всегда бросаешь себе вызов и должен с ним справиться. В любом деле ты должен победить.

Мне с детства непонятен девиз «главное не победа, а участие». Если ты идешь, цель у тебя одна — первое место. Забил 100 — забей 110, 120, 130... И это не фантазии, а реальность. Каждый день ты должен доказывать, что ты лучший. Если что-то не получилось, твои проблемы никого не интересуют. Будь добр показывать уровень. Люди приходят на тебя, на команду. Нужно соответствовать".

В нынешнем сезоне Дзюба принял участие в 11 матчах чемпионата России, забил пять мячей и отдал три результативные передачи.

Сегодня «Зенит» сыграет против «Ювентуса» в матче Лиги чемпионов, начало — в 22.00 (мск).