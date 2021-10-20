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Сумма долга «Тамбова» перед кредиторами составляет 377 млн рублей

14:18
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Арбитражный суд Тамбовской области признал банкротом футбольный клуб «Тамбов».

По сведениям РИА Новости, сумма долга на данный момент составляет почти 377 миллионов рублей. Отмечается, что некоторые кредиторы не успели включиться в наблюдение.

«Тамбов» был основан в 2013 году, в последние два сезона своего существования клуб выступал в Тинькофф РПЛ. В ноябре 2020 года выяснилось, что команда лишилась практически всех источников финансирования, что едва не привело к снятию команды с чемпионата.

По итогам сезона-2020/21 «Тамбов» занял последнее, 16-е место. По окончании сезона клуб лишился профессионального статуса.

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20211020/tambov-1755384976.html

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Сергей Разин все материалы автора

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