Сумма долга «Тамбова» перед кредиторами составляет 377 млн рублей
14:18
Арбитражный суд Тамбовской области признал банкротом футбольный клуб «Тамбов».
По сведениям РИА Новости, сумма долга на данный момент составляет почти 377 миллионов рублей. Отмечается, что некоторые кредиторы не успели включиться в наблюдение.
«Тамбов» был основан в 2013 году, в последние два сезона своего существования клуб выступал в Тинькофф РПЛ. В ноябре 2020 года выяснилось, что команда лишилась практически всех источников финансирования, что едва не привело к снятию команды с чемпионата.
По итогам сезона-2020/21 «Тамбов» занял последнее, 16-е место. По окончании сезона клуб лишился профессионального статуса.
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