Сумма долга «Тамбова» перед кредиторами составляет 377 млн рублей

Арбитражный суд Тамбовской области признал банкротом футбольный клуб «Тамбов».

По сведениям РИА Новости, сумма долга на данный момент составляет почти 377 миллионов рублей. Отмечается, что некоторые кредиторы не успели включиться в наблюдение.

«Тамбов» был основан в 2013 году, в последние два сезона своего существования клуб выступал в Тинькофф РПЛ. В ноябре 2020 года выяснилось, что команда лишилась практически всех источников финансирования, что едва не привело к снятию команды с чемпионата.

По итогам сезона-2020/21 «Тамбов» занял последнее, 16-е место. По окончании сезона клуб лишился профессионального статуса.