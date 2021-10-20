Нападающий «Зенита» Артем Дзюба рассказал о настрое перед решающими матчами в Лиге чемпионов и чемпионате России.

«Когда говорят, что все соперники для нас одинаковые, это определенное лукавство. Есть игры, на которые футболистов вообще не надо настраивать. Вывеска «Ювентус», «Спартак» — это мечта и вызов для любого игрока. Как бы ты ни был хорош в предыдущих матчах, это все забудется. Есть новое сражение — здесь и сейчас. Это большое испытание для нас, интересно, как мы его пройдем. Надеюсь, с честью», — приводит слова Дзюбы официальный сайт «Зенита».

Нападающий объяснил свои словам после матча 11-го тура чемпионата России с тульским «Арсеналом» (1:2) о том, что команде надо выкладываться не на 100, а на 200 процентов.

«Ювентус» точно не будет от нас закрываться, захочет играть первым номером. Тут нам придется больше бегать, нельзя проигрывать единоборства и допускать ошибки. Если в РПЛ какие-то команды тебя за ошибки простят, на таком уровне это не прощается никогда. Это понимают все, кто хоть раз участвовал в Лиге чемпионов. Также и со «Спартаком» и «Динамо». Такие принципиальные матчи нужно выигрывать, чтобы показать, кто в доме хозяин. Если побеждает соперник, это его окрыляет. Он понимает, что чемпион не так грозен, как о нем говорят. Если выигрываем мы, им становится тяжелее — снова приходится догонять, и они начинают думать, что не все в их королевстве так прекрасно. В этом вся суть. Нам нужно максимально мобилизоваться", — сказал Дзюба.

Напомним, что 20 октября «Зенит» дома сыграет с «Ювентусом» в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов, а 24 числа примет «Спартак» во встрече 12-го тура чемпионата России.