Жоаозиньо поздравил «Краснодар» с чемпионством: «Вперед, быки»

Бывший полузащитник «Краснодара» Жоаозиньо в комментарии для «СЭ» отреагировал на победу «быков» в РПЛ.

В субботу, 24 мая южане обыграли московское «Динамо» (3:0) и благодаря этому заняли первое место в чемпионате России-2024/25. «Краснодар» набрал 67 очков, а занявший второе место «Зенит» — 66.

«Хочу поздравить «Краснодар» с долгожданным чемпионством. Хочу также поздравить Сергея Николаевича Галицкого и всех болельщиков. Вперед, быки!» — сказал Жоаозиньо «СЭ».

«Краснодар» стал чемпионом России впервые в своей истории.