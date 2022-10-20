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Федотов о конфликте с Абаскалем: «Буду ли я на КДК? Пока неясно»

Микеле Антонов
Дмитрий Барулев
Читать «СЭ» в
Владимир Федотов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов ответил на вопрос о том, будет ли он присутствовать на заседании КДК РФС по итогам 13-го тура РПЛ.

В минувшем туре армейцы сыграли вничью со «Спартаком» (2:2). После первого тайма между Федотовым и главным тренером красно-белых Гильермо Абаскалем произошла стычка. Председатель КДК РФС Артур Григорьянц сообщил «СЭ», что оба специалиста были вызваны на заседание комитета.

— Вы будете присутствовать на КДК?

— Пока неясно, — ответил Федотов.

— Заседание в 12.

— У нас в час тренировка. Вы же понимаете, что я не успею.

Заседание КДК РФС состоится в четверг, 20 октября и начнется в 12.00 по московскому времени. Как ранее сообщал «СЭ», Гильермо Абаскаль приедет на это заседание.

Владимир Федотов. Интервью Федотова после скандала в дерби: отношение к Абаскалю, критика Карраскаля, инцидент с Пруцевым

Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
КДК
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
3
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
4
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 13 3 4 6 17-23 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
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22.10 14:00
Н. Новгород – Краснодар
 - : -
22.10 16:30
Факел – Ростов
 - : -
22.10 19:00
Локомотив – Динамо
 - : -
23.10 14:00
Оренбург – ЦСКА
 - : -
23.10 16:30
Спартак – Химки
 - : -
23.10 19:00
Ахмат – Торпедо
 - : -
24.10 17:30
Урал – Кр. Советов
 - : -
24.10 20:00
Зенит – Сочи
 - : -
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Квинси Промес

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Спартак

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Зенит

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Локомотив

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