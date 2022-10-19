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«Ростов» получил иск на 6,5 миллионов рублей от местного спортивного комплекса

Анна Горшкова
Корреспондент
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ГБУ Спортивно-оздоровительный комплекс «Лидер» подал иск к футбольному клубу «Ростов» на 6,5 миллионов рублей, сообщает «РБ Бизнес».

Заявление зарегистрировано 17 октября в Арбитражном суде Ростовской области.

«В связи с дебиторской задолженностью, не погашенной администрацией футбольного клуба «Ростов», за занятия детско-юношеского клуба в залах нашего комплекса ГБУ РО СОК «Лидер» был вынужден подать в суд, чтобы взыскать задолженность в принудительном порядке», — приводит издание слова представитель спортивно-оздоровительного комплекса.

Комплекс «Лидер» находится рядом с стадионом «Олимп-2», который является бывшей домашней ареной «Ростова».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/fk-rostov-poluchil-isk-na-6-5-mln-rublej-ot-mestnogo-sportivnogo-kompleksa/
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