«Ростов» получил иск на 6,5 миллионов рублей от местного спортивного комплекса

ГБУ Спортивно-оздоровительный комплекс «Лидер» подал иск к футбольному клубу «Ростов» на 6,5 миллионов рублей, сообщает «РБ Бизнес».

Заявление зарегистрировано 17 октября в Арбитражном суде Ростовской области.

«В связи с дебиторской задолженностью, не погашенной администрацией футбольного клуба «Ростов», за занятия детско-юношеского клуба в залах нашего комплекса ГБУ РО СОК «Лидер» был вынужден подать в суд, чтобы взыскать задолженность в принудительном порядке», — приводит издание слова представитель спортивно-оздоровительного комплекса.

Комплекс «Лидер» находится рядом с стадионом «Олимп-2», который является бывшей домашней ареной «Ростова».