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Файзулин отреагировал на трансфер Ивана Сергеева в «Зенит»

19:33

Бывший полузащитник «Зенита» Виктор Файзулин отреагировал на переход нападающего «Крыльев Советов» Ивана Сергеева.

«Как оценю трансфер? Поздравляю «Зенит», — сказал Файзулин «СЭ».

О переходе Ивана Сергеева в «Зенит» сообщила пресс-служба петербургского клуба. Контракт с 26-летним российским форвардом рассчитан до 2025 года. В этом сезоне за «Крылья Советов» он сыграл 20 матчей, забил 8 голов и отдал 6 результативных передач.

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Микеле Антонов все материалы автора

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