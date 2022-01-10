Файзулин отреагировал на трансфер Ивана Сергеева в «Зенит»
19:33
Бывший полузащитник «Зенита» Виктор Файзулин отреагировал на переход нападающего «Крыльев Советов» Ивана Сергеева.
«Как оценю трансфер? Поздравляю «Зенит», — сказал Файзулин «СЭ».
О переходе Ивана Сергеева в «Зенит» сообщила пресс-служба петербургского клуба. Контракт с 26-летним российским форвардом рассчитан до 2025 года. В этом сезоне за «Крылья Советов» он сыграл 20 матчей, забил 8 голов и отдал 6 результативных передач.
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