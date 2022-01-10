Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал корреспонденту «СЭ» включение полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна и хавбека ЦСКА Максима Мухина в рейтинг топ-40 молодых игроков по версии УЕФА, которые могут выстрелить в 2022 году.

«Попадание в этот список может сказаться на их переходе в европейский клуб, но не стоит забывать, что есть тысячи молодых футболистов, которые также входят в расширенные списки разных изданий. Лет пятнадцать назад такого не было. В лишний раз приятно узнать, что наши куда-то попали. Главное, чтобы голову не теряли, сами понимаете, чем это может заканчиваться», — сказал Мостовой «СЭ».

Список был составлен экспертами и журналистами официального сайта УЕФА. Всем игрокам на начало 2022 года должен быть 21 год или меньше. Арсен Захарян и Максим Мухин являются футболистами сборной России.