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«Это может сказаться на их переход в Европу». Мостовой — о попадании Захаряна и Мухина в рейтинг УЕФА

Мостовой высказался о попадании Захаряна и Мухина в топ-40 молодых игроков УЕФА
19:37
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Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал корреспонденту «СЭ» включение полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна и хавбека ЦСКА Максима Мухина в рейтинг топ-40 молодых игроков по версии УЕФА, которые могут выстрелить в 2022 году.

«Попадание в этот список может сказаться на их переходе в европейский клуб, но не стоит забывать, что есть тысячи молодых футболистов, которые также входят в расширенные списки разных изданий. Лет пятнадцать назад такого не было. В лишний раз приятно узнать, что наши куда-то попали. Главное, чтобы голову не теряли, сами понимаете, чем это может заканчиваться», — сказал Мостовой «СЭ».

Список был составлен экспертами и журналистами официального сайта УЕФА. Всем игрокам на начало 2022 года должен быть 21 год или меньше. Арсен Захарян и Максим Мухин являются футболистами сборной России.

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Георгий Скобликов все материалы автора

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