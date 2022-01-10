Мостовой не уверен, что Сергеев нужен «Зениту»: «Он пока сыроват»

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» отреагировал на переход нападающего «Крыльев Советов» Ивана Сергеева в «Зенит».

«То, что футболист русский, — это хорошо. Нужен ли он «Зениту»? Здесь знак вопроса. Сможет ли он там играть? Тоже знак вопроса. Мы понимаем, что уровень футболистов в «Зените» выше. Сергеев пока еще сыроват. Непонятно, уйдет или нет Азмун. Вряд ли будет делаться ставка в нападении на него. Поэтому для меня трансфер остается загадкой. У «Зенита» же амбиции что-то выиграть в Европе, поэтому выглядит странно, что сначала покупают Клаудиньо, а потом Сергеева», — сказал Мостовой «СЭ».

О переходе Ивана Сергеева в «Зенит» сообщила пресс-служба петербургского клуба. Контракт с 26-летним российским форвардом рассчитан до 2025 года. В этом сезоне за «Крылья Советов» он сыграл 20 матчей, забил 8 голов и отдал 6 результативных передач.