Фарке впервые побывал на домашнем стадионе «Краснодара»

Главный тренер «Краснодара» Даниэль Фарке впервые посетил домашний стадион клуба.

Знакомство с городом начинается только здесь ??



Даниэль Фарке, Кристофер Джон и Крис Домогалла впервые побывали на домашней арене «быков» ? pic.twitter.com/FaqadOKEDL — FCKrasnodar (@FCKrasnodar) February 22, 2022

Напомним, что 13 января «Краснодар» сообщил о назначении Даниэля Фарке главным тренером команды. Соглашение с ним рассчитано до лета 2024 года. Немец — всего лишь четвертый иностранный специалист в клубе Сергея Галицкого. До этого с командой работали серб Славолюб Муслин, белорусы Олег Кононов и Виктор Гончаренко.

Фарке покинул пост главного тренера «Норвича» в ноябре 2020 года. Он возглавлял команду с 2017 года. Под его руководством «Норвич» дважды за четыре года поднимался в АПЛ.