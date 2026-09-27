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Норвегия — Португалия: счет и результат матча Лиги наций 27 сентября 2026

Португалия без Роналду в составе одержала победу над Норвегией

Алина Савинова
27 сентября. Португалия обыграла Норвегию (2:1) в Лиге наций.
Фото Reuters

Португалия обыграла Норвегию во 2-м туре группового турнира Лиги наций — 2:1. Игра прошла на стадионе «Уллевол» в Осло.

У португальцев отличились Жоау Феликс и Гонсалу Рамуш. Еще один гол Рамуша был отменен после вмешательства ВАР из-за офсайда. Автором единственного забитого мяча норвежцев стал Эрлинг Холанн.

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду провел весь матч на скамейке запасных.

Португалия набрала 6 очков и возглавила группу 4 Лиги А. Норвегия с 3 очками занимает второе место.

Следующий матч в Лиге наций португальцы проведут против датчан, а норвежцы сыграют с валлийцами.

Лига наций A. Группа 4.
27 сентября, 21:45. Уллевол (Осло)
Норвегия
1:2
Португалия

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