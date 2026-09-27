Португалия без Роналду в составе одержала победу над Норвегией
Португалия обыграла Норвегию во 2-м туре группового турнира Лиги наций — 2:1. Игра прошла на стадионе «Уллевол» в Осло.
У португальцев отличились Жоау Феликс и Гонсалу Рамуш. Еще один гол Рамуша был отменен после вмешательства ВАР из-за офсайда. Автором единственного забитого мяча норвежцев стал Эрлинг Холанн.
Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду провел весь матч на скамейке запасных.
Португалия набрала 6 очков и возглавила группу 4 Лиги А. Норвегия с 3 очками занимает второе место.
Следующий матч в Лиге наций португальцы проведут против датчан, а норвежцы сыграют с валлийцами.
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