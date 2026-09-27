Мусаев хотел бы поработать с Джейденом Санчо: «Было бы интересно»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев в комментарии для «СЭ» заявил, что хотел бы поработать с экс-полузащитником «Манчестер Юнайтед» Джейденом Санчо.

Ранее СМИ сообщали, что кубанскому клубу был предложен английский футболист.

«Мне было бы интересно поработать с Санчо, рассмотрел бы такую возможность. Но мне на согласование его кандидатуру никто не предлагал. Обычно, когда клуб ведет активные переговоры по тому или иному футболисту, то я также включен в этот процесс. Санчо до меня не доходил», — сказал Мусаев «СЭ».

Санчо — свободный агент, летом он покинул «Манчестер Юнайтед» после окончания контракта. Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 26-летнего экс-игрока сборной Англии в 18 миллионов евро.

Кирилл Радченко

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