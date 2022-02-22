Борис Ротенберг заявил, что санкции Великобритании не повлияют на «Сочи»

Владелец «Сочи» Борис Ротенберг поделился мнением, что санкции британского правительства не должны повлиять на российскую команду.

«Нет, санкции Великобритании не повлияют на ФК «Сочи» и поддержку клуба с моей стороны», — приводит слова Ротенберга «РИА Новости Спорт».

22 февраля премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Лондон заморозит активы Бориса и Игоря Ротенбергов из-за усложнившихся политических отношений.